Кнутов: безвозвратные потери Украины доходят до 500 тысяч человек

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Предварительный подсчёт показывает, что потери Киева убитыми, пропавшими без вести и дезертирами — сотни тысяч человек.

Фото: discover24.ru

Об этом сообщил директор Музея ПВО, эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

"Есть интересная оценка — считали по СИМ-картам, более миллиона молчат на Украине. Это сбежавшие, выбросившие СИМ-карты, пропавшие без вести или погибшие. Даже при переезде СИМ-карты были бы активированы. А они молчат. Речь идёт о 200-500 тысяч человек", — в эфире телеканала "день ТВ" сказал обозреватель.

По его словам, на сегодняшний день даже киевская власть признаёт, что 50 процентов населения Украины сбежали, в том числе, и в Россию, плюс Европа, которая всё хуже относится к украинцам. Сюда же входят люди, которые прячутся, подытожил Кнутов.