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Лидер Турции Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине для прекращения огня

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Мир

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по украинскому вопросу.

Лидер Турции Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине для прекращения огня
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В администрации Эрдогана считают, что переговорный процесс может привести к скорейшему прекращению огня в зоне конфликта, передаёт РИА Новости.

"Господин президент предложит своё посредничество в урегулировании конфликта", — сказал источник агентства.

Отмечается, что Эрдоган контактирует и с Путиным, и с главой Украины Владимиром Зеленским. Его главная цель — остановка боевых действий и запуск диалога между сторонами конфликта, добавили в администрации турецкого президента.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча Путина и Эрдогана должна состояться в ближайшее время, однако точное место и сроки переговоров пока не уточняются.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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