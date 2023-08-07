Лидер Турции Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине для прекращения огня

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по украинскому вопросу.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В администрации Эрдогана считают, что переговорный процесс может привести к скорейшему прекращению огня в зоне конфликта, передаёт РИА Новости.

"Господин президент предложит своё посредничество в урегулировании конфликта", — сказал источник агентства.

Отмечается, что Эрдоган контактирует и с Путиным, и с главой Украины Владимиром Зеленским. Его главная цель — остановка боевых действий и запуск диалога между сторонами конфликта, добавили в администрации турецкого президента.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча Путина и Эрдогана должна состояться в ближайшее время, однако точное место и сроки переговоров пока не уточняются.