Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по украинскому вопросу.
В администрации Эрдогана считают, что переговорный процесс может привести к скорейшему прекращению огня в зоне конфликта, передаёт РИА Новости.
"Господин президент предложит своё посредничество в урегулировании конфликта", — сказал источник агентства.
Отмечается, что Эрдоган контактирует и с Путиным, и с главой Украины Владимиром Зеленским. Его главная цель — остановка боевых действий и запуск диалога между сторонами конфликта, добавили в администрации турецкого президента.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча Путина и Эрдогана должна состояться в ближайшее время, однако точное место и сроки переговоров пока не уточняются.
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