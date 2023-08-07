Украинец, переехавший в Великобританию в рамках специальной программы "Дома для Украины", лишился постоянного места жительства. Об этом сообщает радиостанция LBC.
Как подчёркивается в сюжете, местный "спонсор" разорвал соглашение с 40-летним беженцем после неудачных попыток выстроить отношения. Отмечается, что уже несколько дней гражданин Украины ночует на одной из улиц Лондона.
По словам мужчины, ему не спешат предоставлять новое жильё, а также продовольственную помощь. Кроме того, украинец поделился, что боится потерять свои документы.
"Если их украдут, у меня ничего не останется, и я никуда не смогу пойти", — сказал беженец.
Ранее журналисты The New York Times заявили, что украинские врачи, перебравшиеся в Великобританию, не могут устроиться на высокооплачиваемую работу, поэтому вынуждены мыть посуду и разгружать машины.
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