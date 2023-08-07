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Пушков: подходы Запада и стран Юга к украинскому вопросу остаются очень разными

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Мир

Взгляды Запада и стран Юга на украинский вопрос по-прежнему очень разные. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков: подходы Запада и стран Юга к украинскому вопросу остаются очень разными
Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

По его словам, многие иностранные издания, например, итальянская газета Corriera de la serra, выдают результаты встречи по Украине в Саудовской Аравии в качестве сенсации и успеха западных лидеров. Сенатор не согласился с такой точкой зрения.

"Это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными", — подчеркнул Пушков в Telegram-канале.

Как пояснил политик, на встрече в Джидде были лишь поддержаны "ритуальные принципы", провозглашённые в документах ООН.

Ранее стало известно, что представители Саудовской Аравии в Джидде предложили новый план урегулирования конфликта вокруг Украины, который может заменить "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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