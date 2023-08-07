Взгляды Запада и стран Юга на украинский вопрос по-прежнему очень разные. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, многие иностранные издания, например, итальянская газета Corriera de la serra, выдают результаты встречи по Украине в Саудовской Аравии в качестве сенсации и успеха западных лидеров. Сенатор не согласился с такой точкой зрения.
"Это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными", — подчеркнул Пушков в Telegram-канале.
Как пояснил политик, на встрече в Джидде были лишь поддержаны "ритуальные принципы", провозглашённые в документах ООН.
Ранее стало известно, что представители Саудовской Аравии в Джидде предложили новый план урегулирования конфликта вокруг Украины, который может заменить "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского.
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