Под Одессой из кафе выгнали украинского военного, который пожаловался на российскую музыку

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В Одесской области военнослужащего вооружённых сил Украины (ВСУ) выгнали из кафе за то, что он пожаловался на российскую музыку. Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк.

Фото: maincream.com

Он написал в соцсетях, что боевик, услышав русскую музыку в кафе, сделал замечание и попросил выключить трек. Но в ответ администратор просто послала его матом, а затем крепкие мужчины выставили его из заведения.

На высказанную военным претензию девушка по-русски заявила, что она болгарка по-национальности, и её не надо учить насчёт украинского языка. Она потребовала от военного покинуть кафе, обозвав идиотом и провокатором.

Ранее официанты в кафе в Чехии включили гимн России украинским беженцам.