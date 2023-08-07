В Одесской области военнослужащего вооружённых сил Украины (ВСУ) выгнали из кафе за то, что он пожаловался на российскую музыку. Об этом сообщил украинский журналист Константин Андриюк.
Он написал в соцсетях, что боевик, услышав русскую музыку в кафе, сделал замечание и попросил выключить трек. Но в ответ администратор просто послала его матом, а затем крепкие мужчины выставили его из заведения.
На высказанную военным претензию девушка по-русски заявила, что она болгарка по-национальности, и её не надо учить насчёт украинского языка. Она потребовала от военного покинуть кафе, обозвав идиотом и провокатором.
Ранее официанты в кафе в Чехии включили гимн России украинским беженцам.
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