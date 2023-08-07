InfoBRICS: Зеленскому не понравится намерение Байдена потратить деньги для Украины на Тайвань

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Президент Украины Владимир Зеленский будет недоволен решением официального Вашингтона и президента США Джо Байдена по вооружению Тайваня за счёт средств для Украины, заявил военный аналитик Драго Босник.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Ранее американские СМИ сообщили, что якобы в планах у США перенаправить часть военной помощи для Украины Тайваню для "противостояния с Китаем".

"Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость", — заявил аналитик в статье для InfoBRICS.

По его мнению, Зеленскому "не понравится" подобный шаг США. По словам автора, в таком случае киевскому режиму необходимо учиться "делиться ради демократии".

Ранее в Вашингтоне опровергли информацию о том, что часть средств "для Украины" будут потрачены на Тайвань.