Президент Украины Владимир Зеленский будет недоволен решением официального Вашингтона и президента США Джо Байдена по вооружению Тайваня за счёт средств для Украины, заявил военный аналитик Драго Босник.
Ранее американские СМИ сообщили, что якобы в планах у США перенаправить часть военной помощи для Украины Тайваню для "противостояния с Китаем".
"Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость", — заявил аналитик в статье для InfoBRICS.
По его мнению, Зеленскому "не понравится" подобный шаг США. По словам автора, в таком случае киевскому режиму необходимо учиться "делиться ради демократии".
Ранее в Вашингтоне опровергли информацию о том, что часть средств "для Украины" будут потрачены на Тайвань.
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