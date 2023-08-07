Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиянин избавился от алиментов после ДНК-теста
Илон Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного поединка
Под Одессой из кафе выгнали украинского военного, который пожаловался на российскую музыку
В регионы России придёт рекордная жара: до плюс 40-43 градусов
Дандыкин: в зону поражения российских ракет попали защищённые ангары для самолётов ВСУ
Российский дрон снял на видео, как танк Т-72М1 ВСУ утонул в реке вместе с экипажем
Группировка "Запад" захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан
Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести поединок 26 августа
Shot: жительница Ногинска спугнула насильника, придумав историю о венерической болезни

InfoBRICS: Зеленскому не понравится намерение Байдена потратить деньги для Украины на Тайвань

0:56
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский будет недоволен решением официального Вашингтона и президента США Джо Байдена по вооружению Тайваня за счёт средств для Украины, заявил военный аналитик Драго Босник.

InfoBRICS: Зеленскому не понравится намерение Байдена потратить деньги для Украины на Тайвань
Фото: AP Photo / Yves Herman

Ранее американские СМИ сообщили, что якобы в планах у США перенаправить часть военной помощи для Украины Тайваню для "противостояния с Китаем".

"Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость", — заявил аналитик в статье для InfoBRICS.

По его мнению, Зеленскому "не понравится" подобный шаг США. По словам автора, в таком случае киевскому режиму необходимо учиться "делиться ради демократии".

Ранее в Вашингтоне опровергли информацию о том, что часть средств "для Украины" будут потрачены на Тайвань. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье

В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.

Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае
Актриса Елена Проклова рассказала о самопожертвовании Мирошниченко ради карьеры
"Твоя трагедия и боль": Проклова рассказала о жертвах Мирошниченко ради карьеры
Почему отношения Украины и Польши ухудшились
По-старому больше не будет: российскую экономику ждут масштабные изменения
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Лобода и Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе
Киев больше не настаивает на мирном плане Зеленского
Киевский режим проявил неуважение к монументу "Родина-мать". Это наказывается свыше
Киевский режим проявил неуважение к монументу "Родина-мать". Это наказывается свыше
Последние материалы
Группировка "Запад" захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан
Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести поединок 26 августа
Shot: жительница Ногинска спугнула насильника, придумав историю о венерической болезни
Жителей посёлка Хабаровского края эвакуируют из-за падения ступеней ракеты
InfoBRICS: Зеленскому не понравится намерение Байдена потратить деньги для Украины на Тайвань
Newsweek: тактика НАТО, внедрённая в украинские войска, терпит неудачу
"Росэлектроника": истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Донецке выросло до четырёх
Экс-адмирал ВМС США Ставридис оценил ситуацию в Нигере: может перерасти в полномасштабную войну
Мадуро обвинил лидеров ЕС в отсутствии реакции на сожжение Корана: "Большое негодование"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников