Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидеры ЕС закрывают глаза на акции сожжения Корана в Швеции и Дании. И обвинил их в "косвенной причастности" к инцидентам.
По словам политика, лидеры стран Евросоюза просто промолчали в ответ на акции по сжиганию Корана, как и промолчали ведущие европейские СМИ.
По словам Мадуро, те, кто не отреагировал на инциденты "косвенно причастны" к ним.
"Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию в других странах?… Мы почувствовали бы большое негодование", — заявил Мадуро в эфире Al-Mayadeen.
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