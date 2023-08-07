Мадуро обвинил лидеров ЕС в отсутствии реакции на сожжение Корана: "Большое негодование"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидеры ЕС закрывают глаза на акции сожжения Корана в Швеции и Дании. И обвинил их в "косвенной причастности" к инцидентам.

Фото: Marcos Salgado/Xinhua

По словам политика, лидеры стран Евросоюза просто промолчали в ответ на акции по сжиганию Корана, как и промолчали ведущие европейские СМИ.

По словам Мадуро, те, кто не отреагировал на инциденты "косвенно причастны" к ним.

"Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию в других странах?… Мы почувствовали бы большое негодование", — заявил Мадуро в эфире Al-Mayadeen.