В результате израильских авиаударов по окрестностям Дамаска погибли четверо сирийских военных

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В результате ударов ракет ВВС Израиля в окрестностях Дамаска четыре сирийских военных погибли, ещё четверо получили ранения, сообщили в Минобороны Сирии.

Фото: РБК

Согласно информации, ВВС Израиля утром в понедельник совершили пуски ракет в сторону Дамаска.

"Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, сбив часть из них. Это (атака. — Прим. ред.) привела к гибели четырёх военнослужащих и ранению ещё четырёх", — цитирует военное ведомство Сирии "Аль-Ихбария".

Кроме того, сирийские власти указали на крупный материальный ущерб после ударов.