Дмитрий Песков объяснил, как на самом деле звучал его ответ на вопрос иностранного журналиста об успехе Владимира Путина на выборах в России.
Песков отметил, что журналист The New York Times неправильно передал его слова о выборах в России. В материале зарубежного СМИ говорилось, что Песков называл выборы в РФ не демократией, а дорогостоящей бюрократией. В тексте говорилось также о том, что Путин победит на президентских выборах с более чем 90 процентами голосов.
Песков объяснил, что его слова были искажены.
Пресс-секртарь президента России в беседе с изданием "Подъём" отметил, что говорил лишь о том что поддержка Владимира Путина на предстоящих выборах будет абсолютно беспрецедентной.
Песков подчеркнул, что выборы в России являются демократией.
"Ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом", — выразил свою уверенность представитель Кремля.
Ранее Песков объяснил, что соглашения с Киевом нет оснований.
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