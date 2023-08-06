Политолог Сергей Марков объяснил, как участники конференции в Саудовской Аравии, расценивают призывы Дмитрия Медведева просить пощады у России.
Марков оценил заявления зампреда Совбеза РФ Медведеева о том, что Россия не нуждается в переговорах.
"Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — процитировал политолог слова экс-президента России.
Политический экперт считает, что Россия не выглядит столь сильной, чтобы враги нашей страны взмолились о пощаде. Он считает, что участники конференции в Джидде видят в этих заявлениях "сублимацию отсутствия успехов у армии России".
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