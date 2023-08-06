Марков прокомментировал слова Медведева о том, что враги России должны молить о пощаде

Политолог Сергей Марков объяснил, как участники конференции в Саудовской Аравии, расценивают призывы Дмитрия Медведева просить пощады у России.

Фото: mk.ru

Марков оценил заявления зампреда Совбеза РФ Медведеева о том, что Россия не нуждается в переговорах.

"Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", — процитировал политолог слова экс-президента России.

Политический экперт считает, что Россия не выглядит столь сильной, чтобы враги нашей страны взмолились о пощаде. Он считает, что участники конференции в Джидде видят в этих заявлениях "сублимацию отсутствия успехов у армии России".