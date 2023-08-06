Полковник ВС США Уилкерсон: Путин отреагировал на действия НАТО, не дав ему разместить ядерные ракеты на Украине

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Российский лидер Владимир Путин не дал НАТО возможности вплотную подобраться к границам РФ и разместить на территории Украины баллистические ракеты, несущие смерть. На это обратил внимание бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Фото: http:// www.af.mil

Полковник подчеркнул, что именно НАТО заварили то, что сейчас наблюдается на Украине и в мире, а Путин, сознавая опасность расширения Альянса, попытался его не допустить.

"Путин просто реагирует на экспансию Североатлантического альянса, которую учинили мы. Он пытается предотвратить расширение военного блока, потому что оно становится очень опасным. Мы устанавливаем ракеты двойного назначения в любой стране, в которую приходим", — сказал Уилкерсон в эфире Dialogue works.

Военный объяснил, что системы, которые США планировали разместить на территории Украины, при необходимости перенастраиваются и перестают быть оборонительным вооружением. Их запросто можно дополнить ядерными боеголовками, после чего американские установки становятся наступательным ядерным оружием.