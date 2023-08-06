Экс-вице-президент США Пенс намерен дать показания в суде против Трампа

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Из сегодняшнего заявления бывшего вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса следует, что он даст показания в суде против экс-руководителя Белого дома Дональда Трампа.

Фото: David T. Foster III - Pool via C/Consolidated News Photos

Корреспонденты CBS News сообщают о том, что речь идёт об обвинениях в адрес бывшего президента США, связанных со штурмом Капитолия, произошедшим в начале 2021 года.