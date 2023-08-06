По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва пока не может заключить соглашение с Киевом по урегулированию конфликта, так как для этого на данный момент нет оснований.
"В настоящее время оснований для заключения соглашения нет. Мы будем продолжать операцию в обозримом будущем", — сказал Песков журналисту американской газеты New York Times.
Представитель Кремля добавил, что спецоперация на Украине будет продолжена.
Также Песков заверил, что Россия не стремится получить другие украинские территории, а хотела бы сохранять контроль над теми, которые уже вошли в её состав согласно Конституции.
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