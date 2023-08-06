Французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в очередной лжи, которая может привести к непредсказуемым последствиям.
Филиппо возмутило, что Зеленский "безответственно соврал" насчёт того, что Россия якобы "заминировала" Запорожскую АЭС.
"Зеленский соврал так же, как и про падение российской ракеты в Польше. Это безответственно! На почве такой лжи может возникнуть мировой конфликт!" — написал Филиппо в Twitter*.
В середине июня Зеленский заявил, что Россия якобы готовит провокацию на Запорожской АЭС, которая должна стать причиной увеличения радиационного фона.
Однако специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили 4 августа, что в зданиях реакторов ЗАЭС никаких мин найдено не было.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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