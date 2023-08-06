Express: контрнаступление Киева скоро достигнет кульминации

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Киев готовится перейти к третьему этапу своего контрнаступления, которое уже и без того достигло своего пика. Так считает британский обозреватель Том Уотлинг.

Фото: https://24tv.ua/ru/

Автор уверен, что вскоре ситуация на поле боя станет ещё горячее, когда украинское командование задействует тяжёлые механизированные бригады, прошедшие подготовку под контролем НАТО.

"Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления. Их атака скоро достигнет кульминации, когда в бой введут подготовленные Западом тяжелые механизированные бригады", — сказано в материале для газеты Express.

Уотлинг напомнил, что за прошедшие два месяца контрнаступление ВСУ не было удачным. Попытки Киева прорваться сквозь российскую линию обороны не увенчались успехом, а потери ВСУ достигли максимума.

Россия хорошо подготовилась к наступлению украинских войск, соорудив мощную систему укреплений с минными полями высокой плотности, которая растянулась на многие километры и, кроме того, хорошо защищается артиллерией.

Уотлинг подчеркнул, что именно эти обстоятельства стали причиной смены тактики Киева, который надеется сохранить оставшуюся у него западную технику.