Киев готовится перейти к третьему этапу своего контрнаступления, которое уже и без того достигло своего пика. Так считает британский обозреватель Том Уотлинг.
Автор уверен, что вскоре ситуация на поле боя станет ещё горячее, когда украинское командование задействует тяжёлые механизированные бригады, прошедшие подготовку под контролем НАТО.
"Теперь Украина может перейти к третьему этапу контрнаступления. Их атака скоро достигнет кульминации, когда в бой введут подготовленные Западом тяжелые механизированные бригады", — сказано в материале для газеты Express.
Уотлинг напомнил, что за прошедшие два месяца контрнаступление ВСУ не было удачным. Попытки Киева прорваться сквозь российскую линию обороны не увенчались успехом, а потери ВСУ достигли максимума.
Россия хорошо подготовилась к наступлению украинских войск, соорудив мощную систему укреплений с минными полями высокой плотности, которая растянулась на многие километры и, кроме того, хорошо защищается артиллерией.
Уотлинг подчеркнул, что именно эти обстоятельства стали причиной смены тактики Киева, который надеется сохранить оставшуюся у него западную технику.
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