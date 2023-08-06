Марков: в Саудовской Аравии Россию будут принуждать к полукапитуляции

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Политолог Сергей Марков считает, что США и Великобритания хотят закрепить политически военное поражение России на конференции в Саудовской Аравии.

Фото: РБК

Марков рассказал, что в качестве основы для конференции в Джиде будет применена "формула мира Зеленского ". Она, по словам политолога, представляет ульмативные требования полукапитуляции России от США и Великобритании.

Политический эксперт назвал такие требования "сверхрадикальными". Он отметил, что со стороны Запада ультиматум выглядит естественно, так как США и Европа рассчитывают на военное поражение России.

Ранее Сергей Марков прокомментировал заявление дочери Сергея Шойгу о разрыве с блогером Алексеем Столяровым.