Политолог Сергей Марков считает, что США и Великобритания хотят закрепить политически военное поражение России на конференции в Саудовской Аравии.
Марков рассказал, что в качестве основы для конференции в Джиде будет применена "формула мира Зеленского ". Она, по словам политолога, представляет ульмативные требования полукапитуляции России от США и Великобритании.
Политический эксперт назвал такие требования "сверхрадикальными". Он отметил, что со стороны Запада ультиматум выглядит естественно, так как США и Европа рассчитывают на военное поражение России.
Ранее Сергей Марков прокомментировал заявление дочери Сергея Шойгу о разрыве с блогером Алексеем Столяровым.
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