Одну из двух веток "Дружбы", следующую в направлении ФРГ, сегодня отключили по причине утечки на польском участке нефтепровода. Она была замечена накануне вечером.
По информации пресс-службы компании-оператора PERN, вторая ветка "Дружбы" в настоящее время продолжает работать в штатном режиме. Угрозы здоровью и жизням местных жителей нет, заверил оператор нефтепровода.
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