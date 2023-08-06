Компания PERN: вторая ветка нефтепровода "Дружба" работает без изменений

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Одну из двух веток "Дружбы", следующую в направлении ФРГ, сегодня отключили по причине утечки на польском участке нефтепровода. Она была замечена накануне вечером.

Фото: visaapp.ru

По информации пресс-службы компании-оператора PERN, вторая ветка "Дружбы" в настоящее время продолжает работать в штатном режиме. Угрозы здоровью и жизням местных жителей нет, заверил оператор нефтепровода.