Первый вице-премьер-министр России Андрей Белоусов дал поручение о создании концепции закона, предусматривающего связь космоса с системой управления дронами.
По данным информагентства ТАСС, концепция регулирования, описывающая ситуацию, должна быть создана в России до конца текущего года.
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