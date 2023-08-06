Первый вице-премьер РФ Белоусов анонсировал создание концепции связи космоса с системой управления дронами

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Первый вице-премьер-министр России Андрей Белоусов дал поручение о создании концепции закона, предусматривающего связь космоса с системой управления дронами.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По данным информагентства ТАСС, концепция регулирования, описывающая ситуацию, должна быть создана в России до конца текущего года.