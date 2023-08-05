Австралийский активист Семён Бойков, поддерживающий Россию, отправил в Гану сотню российских флагов и портреты президента Владимира Путина для участников протестов против НАТО. Об этом он рассказал РИА Новости по телефону в субботу из Сиднея.
"В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создаёт голод в Африке", — отметил Бойков.
Он получил известность как "австралийский казак".
В Австралии Бойкова знают как участника акций против жёстких мер властей во время пандемии COVID-19. Затем он привлёк сторонников поддерживать Россию. Власти Австралии пытались арестовать активиста, однако он смог укрыться в дипмиссии России в Сиднее. Через социальные сети Бойков начал организовывать пророссийские акции в Австралии и других странах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.