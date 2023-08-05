Активист Семён Бойков отправил протестующим в Гане 100 флагов России

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Австралийский активист Семён Бойков, поддерживающий Россию, отправил в Гану сотню российских флагов и портреты президента Владимира Путина для участников протестов против НАТО. Об этом он рассказал РИА Новости по телефону в субботу из Сиднея.

Фото: ru.sputnik.kg

"В Гане будут раздавать бесплатно российскую пшеницу, чтобы разоблачить распространяемую ложь о том, что Россия создаёт голод в Африке", — отметил Бойков.

Он получил известность как "австралийский казак".

В Австралии Бойкова знают как участника акций против жёстких мер властей во время пандемии COVID-19. Затем он привлёк сторонников поддерживать Россию. Власти Австралии пытались арестовать активиста, однако он смог укрыться в дипмиссии России в Сиднее. Через социальные сети Бойков начал организовывать пророссийские акции в Австралии и других странах.