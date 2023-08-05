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Forbes: у Киева не получается остановить стремительное наступление российских военных в ЛНР

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Мир

Из-за стремительного наступления российских военных в западной части ЛНР у украинской армии возникли большие сложности. Об этом сообщает американский журналист Дэвид Экс.

Forbes: у Киева не получается остановить стремительное наступление российских военных в ЛНР
Фото: news-front.info

Обозреватель рассказал, что в попытках остановить продвижение ВС РФ украинское командование бросило в район Кременной свои самые подготовленные и хорошо оснащённые бригады.

"Отчаявшись блокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной несколько новейших и лучше всего оснащенных бригад: 21-ю механизированную с боевыми машинами шведского производства и 44-ю с польской техникой", — написал Экс в статье для издания Forbes.

Журналист напомнил, что боеспособность украинских военных находится на невысоком уровне также и из-за серьёзного дефицита артиллерии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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