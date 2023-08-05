У России есть целый арсенал оружия, с помощью которого они могут наносить удары по украинским военным. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу.
Эксперт пояснил, что речь идёт о российских системах спутниковой разведки и наведения, которые не позволяют ВСУ спрятаться от ударов артиллерии.
"Всё, что происходит и в Восточной, и в Западной Украине, отслеживается россиянами с помощью спутников", — добавил Макгрегор.
От погодных условий эти системы наблюдения не зависят, кроме того, они превосходят американские аналоги благодаря их интегрированности, отметил офицер.
Ранее военный эксперт объяснил, зачем ВСУ бросили в бой резервы, которые должны были пробивать дорогу в Крым.
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