Власти Киева обратили на проблему торговли людьми, которая начала выходить из-под контроля. Российские политики указывают на фактически легализованную "чёрную трансплантологию". Тревожатся и западные партнёры, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Ильин.
Проблема возникла после распада СССР. Власти не предпринимали никаких действий десятилетиями. В Европе и Центральной Азии Украина занимает четвёртое место по распространенности так называемого современного рабства.
"Правительство не достигло минимальных стандартов в нескольких ключевых областях. Власти преследовали и осудили не всех торговцев людьми, и большинству удалось избежать тюремного заключения", — отмечают в Госдепартаменте США.
Некоторым торговцам людьми назначили мягкие наказания в виде штрафов и испытательного срока. Как отмечает Walk Free, принимаемых мер недостаточно для сдерживания будущих правонарушителей.
ООН также выражает беспокойство ситуацией. Авторы профильного доклада напомнили, что около 90% беженцев — женщины и дети, которые подвергались высокому риску стать жертвами не только трудовой, но и сексуальной эксплуатации.
Ещё одной проблемой является "чёрная трансплантология", то есть торговля органами человека. В конце июля вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что обороты в этой сфере на территории Украины составляют два миллиарда долларов в год.
"Киевский режим фактически расплачивается собственными гражданами за западную помощь. Кроме того, немало на Украине сделано и для максимального упрощения "работы" трансплантологов и торговцев людьми с юридической точки зрения," — заключил обозреватель.
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