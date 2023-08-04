Военный аналитик Кларк: Россия придумала, как бороться с современными западными ракетами

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Российские военные научились успешно противостоять сложным современным западным ракетам. Об этом сообщил американский военный аналитик Брайан Кларк.

Фото: ru.m.wikipedia. org

С этой целью ВС РФ применяют GPS и системы РЭБ, которые развёрнуты российской армией вдоль всей линии соприкосновения, указал эксперт.

"России удалось развернуть вдоль линии фронта сотни мобильных единиц РЭБ, пытаясь замедлить контрнаступление Украины. Они варьируются от глушителей GPS до систем, подавляющих радар и не позволяющих самолетам США идентифицировать цели для атаки ракетами", — сказал Кларк, которого цитирует издание BBC.

В качестве примера аналитик привёл американские бомбы JDAM, которые наводятся только при помощи GPS — российские системы легко "заставляют" их терять цель.

Особенно отметил эксперт российские системы "Житель" и "Поле-21", уже прославившиеся своей способностью подавлять сигналы GPS и прочих спутниковых каналов. Также они успешно мешают наведению дронов-камикадзе.

Многие виды современного натовского вооружения не выдерживают помех, создаваемых этими системами, добавил Кларк.