Экс-разведчик ВС США Риттер: у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков

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Российские военные смогут без особых усилий освободить Харьков, если потребуется. Такое мнение высказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Фото: Вадим Савицкий

По словам эксперта, вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся на грани краха, а у России есть в сложившейся ситуации резервы, позволяющие легко взять Харьков.

Президент России Владимир Путин не стремится к взятию городов, а проводит политику по освобождению территорий в соответствии с целями спецоперации, отметил аналитик.

Страны Запада начинают постепенно признавать тот факт, что мирные соглашения по итогам кризиса на Украине будут неизбежно включать новую границу между Москвой и Киевом.

Ранее полковник ВС США Макгрегор заявил, что боевики ВСУ отказываются идти в наступление после провалов на фронте.