Российские военные смогут без особых усилий освободить Харьков, если потребуется. Такое мнение высказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
По словам эксперта, вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся на грани краха, а у России есть в сложившейся ситуации резервы, позволяющие легко взять Харьков.
Президент России Владимир Путин не стремится к взятию городов, а проводит политику по освобождению территорий в соответствии с целями спецоперации, отметил аналитик.
Страны Запада начинают постепенно признавать тот факт, что мирные соглашения по итогам кризиса на Украине будут неизбежно включать новую границу между Москвой и Киевом.
Ранее полковник ВС США Макгрегор заявил, что боевики ВСУ отказываются идти в наступление после провалов на фронте.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.