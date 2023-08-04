N-TV: Польша и Украина "вцепились друг другу в волосы", устав от войны и зернового спора

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Отношения Варшавы и Киева сейчас терпят настоящий кризис.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Многие эксперты отмечают, что им недалеко и до разрыва, поскольку они сейчас буквально "вцепились в волосы". Об этом сообщает телеканал N-TV из Германии.

Аналитики подчёркивают, что всё это происходит на фоне предстоящей предвыборной гонки в польский сейм. Чтобы получить поддержку местных аграриев и победить своих конкурентов, правящая партия Польши "Право и справедливость" вдруг забыла об интересах киевской власти и вспомнила об интересах своих собственных граждан.

Немалую роль играет и то, что в Польше стали уставать от боевых действий на юге-востоке Украины и от беженцев. И всё это отражается в нынешних общественных дискуссиях, где уже прямо заявляется, что материальную и военную помощь киевскому режиму надо прекращать.