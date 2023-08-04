В Ереване заговорили о разрыве всех договоренностей с Россией, включая экономические

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Руководство армянского ТК "Баграмян26" заявило о необходимости отказаться от всех договоренностей с Россией, включая экономические, "в случае если Россия сдаст Карабах", пишет EADaily.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Эту информацию сообщает российский ТК "Рыбарь", отмечая, что такая реакция армянских властных каналов против России не удивительна.

До августа 2008 года в грузинском обществе также активно предлагали аналогичный разрыв отношений с Россией и переориентирование на сотрудничество с Западом. Грузия, по сути, последовала этому пути, однако это повлекло кризис в экономике.

В случае с Арменией экономика страны тесно связана с торговлей с Россией и последствия разрыва будут катастрофическими. Однако авторы ТК "Рыбарь" отмечают, что это может затянуться так же, как в примере с Грузией, на год или два, не больше.