Руководство армянского ТК "Баграмян26" заявило о необходимости отказаться от всех договоренностей с Россией, включая экономические, "в случае если Россия сдаст Карабах", пишет EADaily.
Эту информацию сообщает российский ТК "Рыбарь", отмечая, что такая реакция армянских властных каналов против России не удивительна.
До августа 2008 года в грузинском обществе также активно предлагали аналогичный разрыв отношений с Россией и переориентирование на сотрудничество с Западом. Грузия, по сути, последовала этому пути, однако это повлекло кризис в экономике.
В случае с Арменией экономика страны тесно связана с торговлей с Россией и последствия разрыва будут катастрофическими. Однако авторы ТК "Рыбарь" отмечают, что это может затянуться так же, как в примере с Грузией, на год или два, не больше.
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