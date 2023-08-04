Данилов заявил, что Украина намерена продолжать вывоз зерна по Чёрному морю

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Киев планирует и дальше пользоваться морскими путями по Чёрному морю для вывоза зерна, несмотря на отказ России продолжать участие в продуктовой сделке. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Фото: РБК

Чиновник заверил, что Киев не собирается спрашивать разрешения у России ни для каких своих действий.

"…Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", — сказал Данилов в радиоэфире.

Ранее Варшава запретила ввозить на свою территорию украинское зерно, потому что из-за этого польские фермеры терпят убытки.