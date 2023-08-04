Киев планирует и дальше пользоваться морскими путями по Чёрному морю для вывоза зерна, несмотря на отказ России продолжать участие в продуктовой сделке. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Чиновник заверил, что Киев не собирается спрашивать разрешения у России ни для каких своих действий.
"…Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", — сказал Данилов в радиоэфире.
Ранее Варшава запретила ввозить на свою территорию украинское зерно, потому что из-за этого польские фермеры терпят убытки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.