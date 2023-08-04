Шмыгаль: Украина направила абсолютно все собранные в стране налоги на военные нужды

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Все налоги, которые были собраны на Украине, власти направили на военные нужды в полном объёме. Об этом проинформировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

"Сегодня Украина тратит абсолютно весь внутренний ресурс на [военное противостояние]. 100% налогов, которые платят бизнес и граждане, идут на обеспечение потребностей сил безопасности и обороны", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Премьер-министра добавил, что Киев принял решение выделить на эти нужды 1 триллион 800 миллиардов гривен (48,7 миллиарда долларов) из бюджета страны, причём, по его словам, эта сумма может и возрасти.

Шмыгаль добавил, что в эту сумму не входит военная и финансовая помощь от союзников Украины, а также пожертвования благотворителей.