Все налоги, которые были собраны на Украине, власти направили на военные нужды в полном объёме. Об этом проинформировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Сегодня Украина тратит абсолютно весь внутренний ресурс на [военное противостояние]. 100% налогов, которые платят бизнес и граждане, идут на обеспечение потребностей сил безопасности и обороны", — написал Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Премьер-министра добавил, что Киев принял решение выделить на эти нужды 1 триллион 800 миллиардов гривен (48,7 миллиарда долларов) из бюджета страны, причём, по его словам, эта сумма может и возрасти.
Шмыгаль добавил, что в эту сумму не входит военная и финансовая помощь от союзников Украины, а также пожертвования благотворителей.
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