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Полковник ВС США Макгрегор: боевики ВСУ отказываются идти в наступление после провалов

0:53
Мир

Украинские военнослужащие и националисты отказываются идти в новые атаки после провала контрнаступления. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedomоm.

Полковник ВС США Макгрегор: боевики ВСУ отказываются идти в наступление после провалов
Фото: ВКонтакте

По словам эксперта, огромное число украинцев просто заставили идти на фронт. И они погибли в бессмысленных атаках, когда попытались прорвать линию обороны российских войск.

После этого боевики ВСУ наступать отказываются, так как видят, что контрнаступление провалилось, отметил американский полковник.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что всё больше солдат ВСУ стали сдаваться в плен, понимая, что это их шанс остаться в живых.

Ранее Макгрегор предупредил о скором вторжении Польши на Украину.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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