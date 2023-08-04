Полковник ВС США Макгрегор: боевики ВСУ отказываются идти в наступление после провалов

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Украинские военнослужащие и националисты отказываются идти в новые атаки после провала контрнаступления. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedomоm.

Фото: ВКонтакте

По словам эксперта, огромное число украинцев просто заставили идти на фронт. И они погибли в бессмысленных атаках, когда попытались прорвать линию обороны российских войск.

После этого боевики ВСУ наступать отказываются, так как видят, что контрнаступление провалилось, отметил американский полковник.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что всё больше солдат ВСУ стали сдаваться в плен, понимая, что это их шанс остаться в живых.

Ранее Макгрегор предупредил о скором вторжении Польши на Украину.

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