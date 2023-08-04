Соскин призвал Зеленского объявить о прекращении огня из-за высоких потерь ВСУ

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует объявить о прекращении огня, поскольку ВСУ несут слишком большие потери в ходе контрнаступления. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: https://t.me/stranaua

Он обратился лично к лидеру Незалежной и подчеркнул: все местные госпитали "забиты" ранеными солдатами.

"Зеленский, хватит ребят на мясо бросать, кладбище негде строить, земли уже нет. Отменяй военное положение и объявляй о прекращении огня", — заявил эксперт в эфире своего YouTube-канала.