Mash: органы погибших солдат ВСУ появились в ассортименте магазина в даркнете

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Органы погибших солдат украинской армии появились в ассортименте одного из крупнейших магазинов в даркнете. Сердце, печень, почки и другие органы можно приобрести за пять тысяч евро за штуку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: pixabay. com

Раньше в даркнете продавали оружие, боеприпасы и миграционные возможности. Однако сейчас начали предлагать ещё и органы погибших военных. Продавец заявил, что под заказ можно найти всё что угодно. Средняя стоимость органа составляет пять тысяч евро, оперативный поиск сердца обойдётся в 25 тысяч, почки — в 12 тысяч.

Доставку осуществляют только в европейские страны за двое суток. Также "товар" могут оставить в заранее назначенном месте после полной предоплаты. Кроме того, магазин предлагает услуги по перевозке с Украины в страны ЕС. Цена составляет восемь тысяч евро.