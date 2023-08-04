Органы погибших солдат украинской армии появились в ассортименте одного из крупнейших магазинов в даркнете. Сердце, печень, почки и другие органы можно приобрести за пять тысяч евро за штуку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Раньше в даркнете продавали оружие, боеприпасы и миграционные возможности. Однако сейчас начали предлагать ещё и органы погибших военных. Продавец заявил, что под заказ можно найти всё что угодно. Средняя стоимость органа составляет пять тысяч евро, оперативный поиск сердца обойдётся в 25 тысяч, почки — в 12 тысяч.
Доставку осуществляют только в европейские страны за двое суток. Также "товар" могут оставить в заранее назначенном месте после полной предоплаты. Кроме того, магазин предлагает услуги по перевозке с Украины в страны ЕС. Цена составляет восемь тысяч евро.
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