Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кошкам на Кипре начнут давать препараты против коронавируса
Блогер Артемий Лебедев высказался о российских телешоу о мистике
Импорт нефтепродуктов в Таджикистане увеличился на 28%
В годовщину свадьбы 50-летняя супермодель Хайди Клум и её муж отправились в Италию
В московском парке "Сокольники" закрыли пруд для купания из-за качества воды
Управление человеческими генами станет возможным с помощью электричества
Картаполов: «Никакой новой мобилизацией и не пахнет»
Моргенштерн* показал свою новую девушку
Создатель ChatGPT отключает инструмент обнаружения ИИ в контенте

Mash: органы погибших солдат ВСУ появились в ассортименте магазина в даркнете

1:01
Мир

Органы погибших солдат украинской армии появились в ассортименте одного из крупнейших магазинов в даркнете. Сердце, печень, почки и другие органы можно приобрести за пять тысяч евро за штуку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash: органы погибших солдат ВСУ появились в ассортименте магазина в даркнете
Фото: pixabay. com

Раньше в даркнете продавали оружие, боеприпасы и миграционные возможности. Однако сейчас начали предлагать ещё и органы погибших военных. Продавец заявил, что под заказ можно найти всё что угодно. Средняя стоимость органа составляет пять тысяч евро, оперативный поиск сердца обойдётся в 25 тысяч, почки — в 12 тысяч.

Доставку осуществляют только в европейские страны за двое суток. Также "товар" могут оставить в заранее назначенном месте после полной предоплаты. Кроме того, магазин предлагает услуги по перевозке с Украины в страны ЕС. Цена составляет восемь тысяч евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шокирующие ракетные удары: как Запад отреагировал на мощные атаки РФ в Одессе

Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль Лаймы Вайкуле
"Лайма делает шоу": Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль в Юрмале
Новый скандал на фестивале Вайкуле: Сердючка и Лобода не поделили сцену
Новое заявление Киева о западном оружии развязало РФ руки
Украина предупредила РФ: ударим по любому вашему порту в Чёрном море Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Собчак высказалась о признании Норвегии недружественной страной
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Последние материалы
В России с 9 августа вырастет экспортная пошлина на пшеницу
Свежие плоды и сухофрукты: преимущества и недостатки для здорового питания
Пресс-службам СК запретили указывать национальность преступников
Жительница Китая обнаружила в своей квартире клад стоимостью 400 тысяч юаней
В Роспотребнадзоре перечислили признаки идеального арбуза
В московских "Лужниках" пройдут ночные дискотеки и шоу роботов
В Чечне появилась единая сеть медико-психологического консультирования
Mash: органы погибших солдат ВСУ появились в ассортименте магазина в даркнете
Суд оштрафовал Okko на один млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Украина предупредила РФ: ударим по любому вашему порту в Чёрном море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников