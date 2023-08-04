Политолог Сергей Марков рассказал, для чего США и ЕС пытаются остановить военный конфликт на Украине.
Марков назвал поведение Соединённых Штатов, Евросоюза и Великобритании "дипломатическим наступлением".
Он отметил, что встречи в Джиде КСА, Индии и Генассамблеи ООН будут посвящены заключению перемирия по Украине.
Политолог считает, что таким образом Запад старается "утопить наступление армии России в переговорах о мире".
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США надеются на возобновление зерновой сделки.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.