Джабаров: США прорабатывают сценарий плавного отхода от конфликта на Украине

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Вашингтон прорабатывает сценарий постепенного отхода от украинского конфликта. Все заявления о "гарантиях безопасности" нужны для успокоения Киева. Об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, власти США не в силах предоставить Украине какие-либо гарантии, поскольку в этом случае им придётся либо напрямую вмешаться в конфликт, что обернётся Третьей мировой войной, либо попытаться удержать у власти действующий киевский режим.

"Я думаю, что американцы отрабатывают сценарий, по которому они будут плавно отходить от этого конфликта", — отметил Джабаров в беседе с "Парламентской газетой".

Как пояснил сенатор, в качестве "слабого, обрубленного государства" Украина уже не нужна Западу. Именно поэтому на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе было решено "отползти" от вопросов, связанных с возможным вхождением Украины в состав НАТО, заключил политик.

Ранее Джабаров заявил, что США вряд ли направят свои силы в Нигер для оказания помощи смещённому с должности руководителю государства.