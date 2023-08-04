Вашингтону не хочется признавать, что чуть ли не все деньги, которые он отправляет Украине в качестве финансовой помощи, присваиваются украинскими чиновниками. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Ведь тогда Белому дому придётся признать, что он снабжает деньгами самую коррумпированную страну в мире, считает разведчик.
"Правительство не может сказать гражданам США. Потому что не хочет признавать, что мы финансируем самую коррумпированную нацию на планете", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Офицер добавил, что в карманы киевских чиновников уходит порядка 60-70% всех денег, отправляемых Украине.
При этом США не могут не понимать, что прикарманивание киевскими политиками западных средств в таких объёмах подразумевает, что поддержка Киева целиком и полностью провалилась, добавил Риттер.
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