Таро Асо, заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии и бывший глава японского правительства, планирует посетить Тайвань в период с 7 по 9 августа.
Как передаёт газета Mainichi, этот визит станет поворотным сюжетом в истории развития взаимоотношений между двумя странами: не исключено появление резкой и негативной реакции со стороны Китая.
Напомним, что в 1972 году Япония прекратила дипломатические отношения с Тайванем и после этого ни один из представителей страны восходящего солнца не посещал китайский остров.
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