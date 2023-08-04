Зампред правящей партии Японии намерен посетить Тайвань на следующей неделе

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Таро Асо, заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии и бывший глава японского правительства, планирует посетить Тайвань в период с 7 по 9 августа.

Фото: www.peoples.ru

Как передаёт газета Mainichi, этот визит станет поворотным сюжетом в истории развития взаимоотношений между двумя странами: не исключено появление резкой и негативной реакции со стороны Китая.

Напомним, что в 1972 году Япония прекратила дипломатические отношения с Тайванем и после этого ни один из представителей страны восходящего солнца не посещал китайский остров.