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ECOWAS отказалось использовать военные силы в отношении Нигера

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Мир

Возвращение конституционного порядка на территории Нигера, где сейчас главенствуют мятежники, не будет добиваться путём военного вмешательства. Об этом сообщило руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

ECOWAS отказалось использовать военные силы в отношении Нигера
Фото: ecowas.int

Вместо военной интервенции представители международной организации увеличат санкционное давление.

Ранее агентство Agence France-Presse (AFP) сообщило, что делегация ECOWAS не встретилась с руководством мятежников и покинула Нигер спустя пару часов после своего прибытия 3 августа.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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