Возвращение конституционного порядка на территории Нигера, где сейчас главенствуют мятежники, не будет добиваться путём военного вмешательства. Об этом сообщило руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).
Вместо военной интервенции представители международной организации увеличат санкционное давление.
Ранее агентство Agence France-Presse (AFP) сообщило, что делегация ECOWAS не встретилась с руководством мятежников и покинула Нигер спустя пару часов после своего прибытия 3 августа.
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