ECOWAS отказалось использовать военные силы в отношении Нигера

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Возвращение конституционного порядка на территории Нигера, где сейчас главенствуют мятежники, не будет добиваться путём военного вмешательства. Об этом сообщило руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Фото: ecowas.int

Вместо военной интервенции представители международной организации увеличат санкционное давление.

Ранее агентство Agence France-Presse (AFP) сообщило, что делегация ECOWAS не встретилась с руководством мятежников и покинула Нигер спустя пару часов после своего прибытия 3 августа.