Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рэпер Drake поставил рекорд по заработку за один концерт
ВСУ готовятся отступать из Часова Яра, украинские "волонтеры" украли стелу на въезде в город
Продажи новых легковых автомобилей в России в июле вырос на 168,8%
La Repubblica: Россия победит Украину благодаря тактике боевых генералов и мощной обороне
В Колумбии начал действовать режим прекращения огня между повстанцами и правительством
ECOWAS отказалось использовать военные силы в отношении Нигера
Daily Mail: жители США массово покидают Нью-Йорк
РФ выиграла летнюю кампанию 2023 года, а планы НАТО на военный разгром России потерпели крах
Эскалация столкновений в палестинском лагере Эйн-эль-Хильве

Делегация ECOWAS не встретилась с главой мятежников: она покидает Нигер

0:48
Мир

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не встретились с руководством мятежников: делегация покинула Нигер спустя пару часов после своего прибытия 3 августа. Об этом информирует агентство Agence France-Presse (AFP).

Делегация ECOWAS не встретилась с главой мятежников: она покидает Нигер
Фото: smotrim.ru

Ожидалась встреча с генералом Абдурахманом Тчиани, а также с президентом Мохамедом Базумом. Однако повстанцы не стали выходить на диалог.

Ранее, 30 июля, состоялось внеплановое собрание лидеров ECOWAS: они единогласно обратились к стоявшим у власти мятежникам с просьбой в срочном порядке освободить президента Мохамеда Базума, вернуть ему должностные регалии и возможности, а также восстановить конституционный порядок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шокирующие ракетные удары: как Запад отреагировал на мощные атаки РФ в Одессе

Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль Лаймы Вайкуле
"Лайма делает шоу": Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль в Юрмале
Новое заявление Киева о западном оружии развязало РФ руки
Новый скандал на фестивале Вайкуле: Сердючка и Лобода не поделили сцену
Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты Анастасия Жукова Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова
Собчак высказалась о признании Норвегии недружественной страной
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Американский полковник предупредил о самом опасном сценарии на Украине
Последние материалы
La Repubblica: Россия победит Украину благодаря тактике боевых генералов и мощной обороне
В Колумбии начал действовать режим прекращения огня между повстанцами и правительством
ECOWAS отказалось использовать военные силы в отношении Нигера
Daily Mail: жители США массово покидают Нью-Йорк
РФ выиграла летнюю кампанию 2023 года, а планы НАТО на военный разгром России потерпели крах
Эскалация столкновений в палестинском лагере Эйн-эль-Хильве
Рогов: пять беспилотников ВСУ были задействованы в ночной атаке на Бердянск
Shot: в Омске заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 7% за 28 дней
Руденко показал итог атаки ВСУ в Запорожье: уничтоженная техника, в том числе Leopard
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников