Делегация ECOWAS не встретилась с главой мятежников: она покидает Нигер

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Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не встретились с руководством мятежников: делегация покинула Нигер спустя пару часов после своего прибытия 3 августа. Об этом информирует агентство Agence France-Presse (AFP).

Фото: smotrim.ru

Ожидалась встреча с генералом Абдурахманом Тчиани, а также с президентом Мохамедом Базумом. Однако повстанцы не стали выходить на диалог.

Ранее, 30 июля, состоялось внеплановое собрание лидеров ECOWAS: они единогласно обратились к стоявшим у власти мятежникам с просьбой в срочном порядке освободить президента Мохамеда Базума, вернуть ему должностные регалии и возможности, а также восстановить конституционный порядок.