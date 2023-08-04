Офицер полиции задержан в Киеве по подозрению в изнасиловании десятилетней девочки. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, участковый полицейский города Чайки Киевской области Александр Г. у себя дома изнасиловал десятилетнюю девочку. Следствием также установлено, что он неоднократно совершал насильственные действия в отношении потерпевшей.
Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Полицейскому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
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