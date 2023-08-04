В Киеве офицер полиции надругался над десятилетней девочкой у себя дома

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Офицер полиции задержан в Киеве по подозрению в изнасиловании десятилетней девочки. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: kiev.segodnya.ua/Vlad Antonov

По его словам, участковый полицейский города Чайки Киевской области Александр Г. у себя дома изнасиловал десятилетнюю девочку. Следствием также установлено, что он неоднократно совершал насильственные действия в отношении потерпевшей.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Полицейскому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.