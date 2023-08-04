Дональд Трамп не признал себя виновным в попытке вмешательства в выборы 2020 года

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В четверг в ходе громкого судебного заседания бывший президент США Дональд Трамп признал себя невиновным в попытке изменить результаты президентских выборов в ноябре 2020 года.

Фото: РБК

Судебный процесс проходил в центре Вашингтона в присутствии мирового судьи Моксилы Упадхьяя. Трамп, который заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, прибыл в здание суда в кортеже, прилетев из Бедминстера (штат Нью-Джерси).

В зале суда судья Упадхьяя спросила бывшего президента, признаёт ли он себя виновным по пунктам с первого по четвертый. Трамп, в присутствии своих адвокатов, твёрдо ответил: "Невиновен". Судья сообщил Трампу, что он будет освобождён, но должен соблюдать определённые условия и являться в суд по мере необходимости. Следующее запланированное выступление Трампа перед окружным судьей США Таней Чуткан состоится 28 августа, однако он может не являться в суд лично.

В 45-страничном обвинительном заключении, поданном в начале недели специальным юристом Джеком Смитом от имени Министерства юстиции США, 77-летний республиканец обвиняется в сговоре с целью обмана США, сговоре с целью лишения избирателей избирательных прав и попытке воспрепятствовать проведению официального разбирательства.

В обвинительном заключении утверждается, что, несмотря на поражение на выборах, Трамп упорно распространял ложные утверждения о фальсификации результатов и своей победе, сознательно вводя общественность в заблуждение.

Обвинительное заключение выносится в связи с событиями, связанными с беспорядками в Капитолии США 6 января 2021 г., которые стали беспрецедентной атакой на американскую демократию. Смит утверждал, что она была подогрета ложью, ссылаясь на ложные заявления Трампа о фальсификации выборов.

Трамп в свою очередь обвинил специального советника Джека Смита в проведении политически мотивированного расследования, направленного на то, чтобы помешать Трампу вновь занять пост президента. Свое недовольство Трамп выразил в электронном письме, отправленном перед выступлением в суде, сравнив сложившуюся ситуацию с репрессивными режимами в истории.

Это уже третье обвинение, предъявленное Дональду Трампу, и впервые ему грозит официальная ответственность за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года, приведшие к массовым беспорядкам, устроенным его сторонниками в Капитолии США.

Ранее, в апреле, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинения, связанные с выплатами, сделанными в 2016 году порнозвезде Сторми Дэниелс. В июне в Майами Трампу были предъявлены обвинения в том, что он якобы хранил секретные документы у себя дома.

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Трамп не признал себя виновным в заговоре для отмены результатов выборов