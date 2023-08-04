Человечеству необходимо готовиться к экстремальным температурам по всему миру, сообщил климатолог, профессор Университета Консепсьона в Чили Мартин Жак. По его словам, прошедший июль оказался самым жарким за всю историю наблюдений.
Как подчеркнул Жак, подобная ситуация может стать в скором времени нормой.
"В некотором смысле это окно в будущее. Мы наблюдаем условия, которые скоро станут обычными. То, что сейчас кажется экстремальным, через несколько лет постепенно будет становиться нормальным", — цитирует климатолога Reuters.
Особенно это коснётся стран в Южном полушарии Земли, для которых период с июня по август — зимние месяцы.
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