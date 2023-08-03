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Трамп прибыл в суд Вашингтона

1:29
Мир

Трамп прибыл в Вашингтон на своем частном самолете из штата Нью-Джерси, чтобы ответить перед судом по обвинениям. Ожидается, что судья Моксила Упадхья представит обвинения бывшему президенту в ходе судебных заседаний.

Трамп прибыл в суд Вашингтона
Фото: www.gazeta.ru

На предстоящем суде Дональд Трамп будет обязан дать ответ на вопрос о своей виновности. В этот момент он будет официально арестован для предъявления обвинений. Однако по окончании заседания ему будет разрешено покинуть здание суда.

Процедура также включает взятие отпечатков пальцев у бывшего президента. Важно отметить, что в данном случае не будет проводиться фотографирование для материалов дела. Эта мера направлена на обеспечение конфиденциальности информации.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении явиться на судебное заседание в Вашингтоне. Ему предъявляются обвинения в сговоре с целью обмана США и вмешательства в официальные процедуры. 

Ранее Трамп высказал свое мнение о возможных сроках, которые ему грозят по уголовным делам. Он оценил ситуацию как угрожающую, намекнув на возможный срок в 561 год тюремного заключения. Однако он также подчеркнул, что такие действия, скорее всего, отражают страх того, кто предпринимает попытку отправить человека за решетку на столь продолжительный срок.

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Трамп надеется выиграть и суд, и предстоящие выборы президента
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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