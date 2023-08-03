Полковник Макгрегор поделился тяжёлой для Киева информацией о ВСУ

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ВСУ на поле боя потеряли огромное количество своих бойцов. Об этом напомнил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

По словам офицера, состояние украинских войск вызывает ужас.

"Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может даже больше", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Jeremy Ryan Slate.

Несмотря на усиленную военную помощь Запада, украинское контрнаступление потерпело крах, а ВСУ потеряли огромное количество своих бойцов. В таком состоянии Украина долго не протянет, и скоро ей нечем будет сражаться на поле боя, добавил Макгрегор.

Полковник напомнил, что помимо потерь личного состава, в украинской армии остро ощущается дефицит снарядов для артиллерии, танков, а также лёгкой военной техники и оружия. При этом Россия явно таких проблем не испытывает, благополучно производя всё необходимое для своей армии при помощи отлаженной работы своего ВПК.