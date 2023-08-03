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Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС

1:48
Мир

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес подтвердила подачу официального запроса на вступление в ряды БРИКС, состоящего из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС
Фото: Global Look Press

В ходе интервью на государственном телеканале Venezolana de Televisión в Нью-Дели Дельси Родригес, исполнительный вице-президент Венесуэлы, поделилась ключевой информацией. Она отметила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о намерении страны присоединиться к БРИКС. Соответствующий запрос был направлен министерством иностранных дел.

Вице-президент Дельси Родригес подчеркнула, что Венесуэла готова активно взаимодействовать с партнёрами из БРИКС. Она отметила, что страна готова внести свой вклад в работу комиссии по энергетике БРИКС. Родригес напомнила, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, которые она готова предоставить в общее пользование в рамках сотрудничества.

Венесуэла выступает за установление новых отношений сотрудничества, основанных на принципах равноправия и взаимной выгоды. Родригес подчеркнула, что Венесуэла стремится к построению многополярного мира, где отсутствует доминирование одной страны. Она выразила противодействие шантажу и противозаконным санкциям, которые могут нарушать международное право.

Геополитическое положение Венесуэлы придает стране стратегическое значение. Богатые энергетические ресурсы страны делают её ключевым игроком на мировой арене. С участием в БРИКС Венесуэла получит дополнительную поддержку для устойчивого развития экономики и реализации важных проектов.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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