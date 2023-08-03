Состоялись переговоры между главой МИД Франции Катрин Колонной и госсекретарем США Энтони Блинкеном: ключевой темой для обсуждения послужила обострившаяся внутриполитическая ситуация на территории Нигере.
"Мы по-прежнему привержены восстановлению демократии в Нигере и поддерживаем демократически избранного президента [Мохамеда Базума]".
Напомним, ранее стало известно о прекращении теле- и радиовещания французских СМИ: France 24 и RFI. Как сообщают сами медиа, это решение идёт со стороны африканского государства: оно ранее не было согласовано с официальными представителями.
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