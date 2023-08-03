Отменили свыше 120 авиарейсов на Тайване из-за тайфуна "Канун"

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Тайфун "Канун" принудил авиакомпании отменить 126 воздушных перелётов из Тайваня. Как сообщает Центральное информационное агентство острова, 80 из них — это внутренние рейсы, а остальные 46 — направления в города материкового Китая и в зарубежные страны.

Фото: РИА Новости

Более того, жителям острова ограничили паромное перемещение: уже отменили 155 заплывов в близ расположенные архипелаги.

На данный момент тайфун расположен в 290 км к северо-востоку от Тайваня. Скорость порывов ветра в его центре достигает 53 м/с.