Тайфун "Канун" принудил авиакомпании отменить 126 воздушных перелётов из Тайваня. Как сообщает Центральное информационное агентство острова, 80 из них — это внутренние рейсы, а остальные 46 — направления в города материкового Китая и в зарубежные страны.
Более того, жителям острова ограничили паромное перемещение: уже отменили 155 заплывов в близ расположенные архипелаги.
На данный момент тайфун расположен в 290 км к северо-востоку от Тайваня. Скорость порывов ветра в его центре достигает 53 м/с.
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