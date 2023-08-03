Соединенные Штаты Америки согласны с проводимой политикой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), где преимущественно идёт давление на Нигера. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я не буду забегать вперед в плане нынешней ситуации. Но ECOWAS ясно заявило об ожидании возвращения конституционного порядка и продолжения демократического процесса, оказании давления на тех, кто несет ответственность за нарушение демократического порядка".
Причем, про военные действия он ничего не сказал. На вопрос о возможности проведения военных действий Блинкен сказал, что необходимо сейчас решать проблемы по мере их поступления.
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