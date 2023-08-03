Блинкен: США не получили ответа на приглашение МИД КНР Ван И посетить Штаты

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Приглашение для главы МИД КНР Ван И посетить Соединенные Штаты пока что остаётся без ответа. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Фото: www.gazeta.ru

"Когда я был в Китае, я пригласил тогдашнего министра иностранных дел Цинь Гана… Я выразил это приглашение и Ван И, который теперь является министром иностранных дел. У нас пока нет ответа".

Американский политик ждёт продолжения диалога, который ранее состоялся в Пекине.

Напомним, 25 июля в Китае был назначен новый глава МИД: им стал Ван И, который ранее занимал должность главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК.