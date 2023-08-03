Трамп лично предстанет перед судом в Вашингтоне

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Бывший президент США Дональд Трамп, будучи обвиняемым по делу беспорядках в государственном конгрессе за январь 2021 года, намерен самовольно приехать в Вашингтон, чтобы предстать перед судом.

Фото: РБК

"Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы".

В общей сложности, политику грозит 561 год лишения свободы: это шесть пожизненных сроков.

Напомним, ранее выдвинутые обвинения в адрес Трампа его сторонники охарактеризовали как очередные попытки со стороны администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена избавиться от конкурента на предстоящих президентских выборах в 2024 году.