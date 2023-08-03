Украинская Рада намерена призвать МОК пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Верховная рада планирует подать заявление в МОК и Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием, пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу Смирнову, которая ждала украинскую соперницу после поединка, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Сообщается, что украинский парламент полностью поддерживает поступок своей фехтовальщицы Ольги Харлан, которая после поединка выставила саблю вместо рукопожатия российской сопернице Анне Смирновой.

Верховная рада обвиняет россиянку в «провокационном поступке, противоречащем олимпийскому духу».

Ранее FIE дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира. Согласно правилам, поединок считается незавершенным без рукопожатия.