Верховная рада планирует подать заявление в МОК и Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием, пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу Смирнову, которая ждала украинскую соперницу после поединка, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
Сообщается, что украинский парламент полностью поддерживает поступок своей фехтовальщицы Ольги Харлан, которая после поединка выставила саблю вместо рукопожатия российской сопернице Анне Смирновой.
Верховная рада обвиняет россиянку в «провокационном поступке, противоречащем олимпийскому духу».
Ранее FIE дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира. Согласно правилам, поединок считается незавершенным без рукопожатия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.