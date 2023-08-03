На Украине продолжают демонтировать советские памятники

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Советские памятники, олицетворяющие прошлое, стали предметом дискуссий и демонтажа в западных областях Украины. Эта информация опубликована в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Фото: ria .ru

В селах Долиняны и Угры Львовской области были демонтированы памятники советским солдатам.

В поселке Ворохта Ивано-Франковской области был снесен монумент "Родина-мать", который был установлен в период советской власти.

Борьба с советскими и российскими памятниками на Украине началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Этот закон стал отправной точкой для изменений в географических названиях и демонтаже памятников, связанных с Россией и советской историей.

К началу 2022 года более 2,5 тысячи советских монументов были демонтированы и названия более 900 населенных пунктов изменились. Также были переименованы около 50 тысяч улиц.

В 2022 году на Украине началась новая волна декоммунизации, охватившая все, что связано с российской и советской историей и культурой. Министерство культуры Украины заявило, что были изменены 9859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией.